Questa è la nuova Dodge Charger Sixpack Concept

Il Sema 2025 (Las Vegas) è dietro l'angolo e naturalmente Stellantis, guidata da Dodge, ci sarà. Stanno portando una nuova Charger che non funziona a elettricità, ma presenta invece un nuovo motore a sei cilindri con doppio turbo che produce 550 cavalli. L'auto è verniciata nel colore viola "Stryker Purple" ed è dotata anche di molta fibra di carbonio. È stato costruito appositamente per Sema 2025 da Mopar, ma speriamo sicuramente che Dodge capisca che questo è ciò che vogliono i fan delle muscle car.

"Una visione Mopar supportata dalla fabbrica della Dodge Charger 2026 con vernice Stryker Purple, aerodinamica in fibra di carbonio e un motore biturbo SIXPACK High Output da 550 cavalli. Analizziamo la caduta delle sospensioni, la configurazione delle ruote e dei freni e gli interni in pelle premium che legano il tutto. Dai cerchi Brass Monkey da 21×11 pollici allo scarico cat-back in acciaio inossidabile, scopri come l'hardware Mopar trasforma la posizione, l'aderenza, il suono e la sicurezza in velocità. Scopri i vantaggi del mondo reale grazie all'aerodinamica, alla messa a punto a molla e ai parafanghi ventilati, oltre agli aggiornamenti interni che rendono speciale ogni guida".

