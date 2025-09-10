Questa è la nuova Ferrari 849 Testarossa

HQ

La Ferrari Testarossa è stata costruita tra il 1984 e il 1996 ed è ovviamente uno dei modelli più iconici della casa automobilistica sportiva di Maranello e ora sta tornando in auge, in una nuova veste. La Ferrari 849 Testarossa uscirà a breve, è la sostituta della SF90 ibrida e sebbene abbia ben poco in comune con l'auto originale in termini di design, sulla carta è una vera bestia dalle prestazioni. Il nuovo V8 da quattro litri con doppio turbo della Ferrari è il cuore e sopra di esso Ferrari ha appeso tre motori elettrici che danno alla nuova Testarossa 1050 cavalli. Lo 0-100 km/h passa in 2,2 secondi (!) secondo la Ferrari e la velocità massima è bloccata a 330 km/h. Sarà possibile guidarla con la sola energia elettrica, ma solo per circa 20 chilometri. Il prezzo parte da $ 500K, a quanto pare e sarà venduto sia come Coupé che come Spider.

• Schema V8 biturbo - carter secco

• Cilindrata totale 3.990 cc

• Alesaggio e corsa 88 x 82 mm

• Potenza massima* 830 CV @ 7.500 giri/min

• Coppia massima 842 Nm @ 6.500 giri/min

• Velocità massima 8.300 giri/min

• Rapporto di compressione 9,54:1

• Potenza specifica 208 CV/l