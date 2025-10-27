Questa è la nuova Ferrari F76: uno sguardo digitale al nuovo linguaggio del design

HQ

No, non si tratta di un concept fisico che verrà esposto in un prossimo salone dell'auto e non è sicuramente un'auto che verrà messa in produzione, per ovvi motivi. Tuttavia, si tratta di uno scorcio del prossimo futuro del design Ferrari firmato dal capo del design Flavio Manzoni. È anche un omaggio alle vittorie della Ferrari a Le Mans e questo è ciò che lo stesso costruttore dice della sua creazione digitale:

"Vogliamo ridefinire i confini del design automobilistico in cui forma, funzione e prestazioni si fondono in un unico organismo. La F76 è un manifesto di design che vuole prefigurare le forme delle Ferrari del futuro".