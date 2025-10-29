Questa è la nuova Subaru WRX STi Concept

HQ

Subaru ha mostrato ieri i suoi due nuovi concept STI che erano stati precedentemente presi in giro ed era davvero un'auto elettrica con le lettere STI sul portellone posteriore e una alimentata da un nuovo motore boxer. L'idea con l'auto a benzina è la trazione integrale e il torque vectoring costante, nonché un grande turbo, per rendere omaggio alla lunga tradizione di rally di Subaru. Qui sotto potete vedere anche una foto dell'auto elettrica, che è anche solo un concept.

"Un modello concettuale che rappresenta la Performance Scene di Subaru, con una base di motore a combustione interna (ICE). Il design raggiunge un equilibrio tra prestazioni avanzate e potenza con praticità. Incorporando in modo flessibile le risorse che Subaru ha affinato nel corso di molti anni, tra cui un motore contrapposto orizzontalmente e la trazione integrale simmetrica, questo modello amplia la gamma di opzioni che offrono la differenza Subaru, offrendo a più clienti la possibilità di provare la gioia di guidare".