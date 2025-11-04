Questa è la nuovissima auto di Travis Pastrana Gymkhana

HQ

Ricordiamo tutti la meravigliosamente pazza Subaru Huckster di Travis Pastrana, l'auto che ha guidato durante il famoso tentativo di gimkana dello scorso anno in cui intendeva diventare il primo al mondo a sbandare/girare di 360 gradi mentre era in aria, dopo aver saltato. Tuttavia, le cose non sono andate come la vecchia icona del motocross aveva sperato e il suo costoso Family Huckster è stato trasformato in poltiglia. Tuttavia, Travis non ci ha messo molto ad atterrare di nuovo in piedi e durante il SEMA 2025 in corso a Las Vegas è sul posto con la sua nuova auto Gymkhana, che è di nuovo una Subaru, pagata da Subaru USA e ancora una volta costruita da VSC. La nuova vettura è basata su una vecchia Subaru Brat, ha un motore costruito su misura (due litri boxer-four da 670 cavalli) proprio come il telaio.

Travis Pastrana sulla nuova vettura: "Questo Brat è completamente sconvolto, nel miglior modo possibile. Ha l'anima di una Subaru d'epoca con la tecnologia per fare cose che nessuna auto Gymkhana ha mai fatto. Ogni parte di esso è progettata per resistere agli abusi, volare alla grande e tornare per averne di più. È senza dubbio l'auto Gymkhana più pazza che abbiamo mai costruito."