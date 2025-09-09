Questa è la nuovissima Cupra Tindaya (Concept)
Cupra, di proprietà di Seat, ha svelato il suo futuro design con la Cupra Tindaya che assomiglia molto alla Batmobile...
Molti produttori si scatenano completamente quando progettano le loro concept car per mostrare la loro lungimiranza e consapevolezza del design, ma non Cupra. Non in questo caso, almeno. La Cupra Tindaya è stata mostrata per la prima volta ieri sera e, a parte alcuni dettagli minori, sembra un modello di produzione nel segmento EV, che noi di Gamereactor Cars crediamo possa diventare realtà.
Markus Haupt, CEO ad interim di CUPRA:
"La CUPRA Tindaya Showcar è più di un'auto, è una dichiarazione radicale. Una forte espressione del nostro linguaggio di design, dei nostri valori e delle nostre innovazioni. Non vediamo l'ora di vedere come reagirà la nostra Tribù a questa nuova espressione della nostra visione. Mentre molti si stanno allontanando dal guidatore, noi stiamo aumentando l'attenzione su ciò che conta di più: la sensazione al volante. Il nostro focus sarà sempre sull'esperienza di guida. Crediamo nella nostra Tribù e nei piloti: le nostre auto sono progettate per farli esprimere al meglio.