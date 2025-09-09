Questa è la nuovissima Cupra Tindaya (Concept)

HQ

Molti produttori si scatenano completamente quando progettano le loro concept car per mostrare la loro lungimiranza e consapevolezza del design, ma non Cupra. Non in questo caso, almeno. La Cupra Tindaya è stata mostrata per la prima volta ieri sera e, a parte alcuni dettagli minori, sembra un modello di produzione nel segmento EV, che noi di Gamereactor Cars crediamo possa diventare realtà.

Markus Haupt, CEO ad interim di CUPRA:

"La CUPRA Tindaya Showcar è più di un'auto, è una dichiarazione radicale. Una forte espressione del nostro linguaggio di design, dei nostri valori e delle nostre innovazioni. Non vediamo l'ora di vedere come reagirà la nostra Tribù a questa nuova espressione della nostra visione. Mentre molti si stanno allontanando dal guidatore, noi stiamo aumentando l'attenzione su ciò che conta di più: la sensazione al volante. Il nostro focus sarà sempre sull'esperienza di guida. Crediamo nella nostra Tribù e nei piloti: le nostre auto sono progettate per farli esprimere al meglio.