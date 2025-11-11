Questa è la nuovissima Kia Telluride (2027)

HQ

La Kia Telluride è sul mercato dal 2019 e ha venduto bene, il che significa che ora Kia ha investito molte risorse in una riprogettazione e per conquistare più quote di mercato grazie a una carrozzeria che assomiglia molto a una Range Rover. Questa vettura sarà esposta al Salone dell'Auto di Los Angeles tra poco più di due settimane e poi in versione ibrida plug-in. Purtroppo, al momento non sappiamo di più.

Dal comunicato stampa ufficiale:

"La sfida per la seconda generazione di Telluride non era quella di reinventare, ma di evolversi. Per il team di design di Kia, l'obiettivo era chiaro: preservare l'essenza e il DNA del design che hanno reso l'originale così eccezionale nel suo segmento, elevandone al contempo la presenza e la raffinatezza. Questa non era una tabula rasa. Stavano costruendo su un'eredità.

Il risultato è un nuovissimo Telluride più grande, più audace e ancora orgogliosamente squadrato. Ora più lungo di 2,3 pollici in generale, con un passo allungato di quasi tre pollici e un aumento di altezza di un pollice, è un'evoluzione sicura che rimane fedele alle sue radici pur abbracciando un bordo più moderno. Guidata dalla filosofia di design globale Opposites United di Kia, la Telluride unisce forza ed eleganza, robustezza e raffinatezza e innovazione e moderazione. Fa l'affermazione che i sequel possono trascendere sfacciatamente l'originale.

La nuovissima Telluride 2027 farà il suo debutto mondiale ufficiale alla fine di questo mese al Salone dell'Auto di Los Angeles con un'ampia gamma di livelli di allestimento, incluso l'allestimento X-Pro. Il SUV di seconda generazione dovrebbe arrivare negli showroom nel primo trimestre del 2026".