Questa è la nuovissima Porsche Cayenne Electric

Sebbene il costruttore di automobili sportive di Stoccarda abbia interrotto lo sviluppo di alcune versioni elettrificate dei modelli più sportivi come la 911 e la Cayman, ha ovviamente completato e completato i lavori sulla Cayenne elettrica, che è stato ora presentato ufficialmente questa sera e con tutte le possibili specifiche.

Si tratta di un SUV costruito sulla piattaforma DPI, che ospita un pacco batteria da 113 KWH che, secondo la stessa Porsche, fornirà un'autonomia massima di 640 chilometri. I motori elettrici forniscono un impressionante numero di 1.156 cavalli, il che significa che questa auto pesante da 2,6 tonnellate raggiunge la velocità da 0 a 1009 km/h in un tempo leggermente bizzarro di 2,5 secondi.

Dal comunicato stampa ufficiale:

"Come SUV completamente elettrico, combina il DNA Porsche con una tecnologia pionieristica: fino a 850 kW (1.156 PS), 0-100 km/h in 2,5 secondi e fino a 400 kW di potenza di ricarica⁴ e fino a 642 chilometri di autonomia. È la Porsche di produzione più potente di tutti i tempi - e allo stesso tempo più versatile che mai: dinamica su strada, sicura di sé fuoristrada e a suo agio nei lunghi viaggi.

La Cayenne fu il primo modello che vide Porsche trasferire la leggenda del marchio di auto sportive in un segmento di mercato completamente nuovo. L'all-rounder sportivo divenne un successo mondiale fin dalla sua prima mondiale nel settembre 2002. Ora, una nuova era sta iniziando con la Cayenne completamente elettrica. "La Cayenne Electric mostra le prestazioni in una dimensione completamente nuova, con tecnologie innovative che abbiamo sviluppato nel motorsport. Stabilisce nuovi standard nel segmento SUV - sia in termini di caratteristiche di guida che di carica," afferma Oliver Blume, Presidente del Consiglio Esecutivo di Porsche AG. "Prestazioni elettriche eccezionali incontrano una reale usabilità quotidiana. Eccellente comfort a lunga distanza combinato con una capacità fuoristrada senza compromesso."

La Cayenne Turbo accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 260 km/h. Questa potente e-performance è resa possibile da un sistema di trasmissione di nuova evoluzione che sviluppa fino a 850 kW (1.156 PS) e fino a 1.500 Nm di coppia quando viene attivato il Launch Control. La variante Turbo dispone di raffreddamento diretto a olio del motore elettrico sull'asse posteriore per garantire un'elevata potenza continua ed efficienza. Questa è un'innovazione del motorsport. In modalità di guida normale, sono disponibili fino a 630 kW (857 PS). Grazie alla funzione Push-to-Pass², è possibile attivare per 10 secondi ulteriori 130 kW (176 PS) con la pressione di un pulsante. Il modello base Cayenne ha 300 kW (408 CV) in normale esercizio e 325 kW (442 CV) e 835 Nm di coppia con Launch Control. Accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 230 km/h."