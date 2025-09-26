Questa è la nuovissima RTR Mustang Spec 5

HQ

Il campione del mondo di drifting Vaughn Gittin Junior ha avviato il suo negozio personalizzato che modifica e mette a punto le Mustang nell'autunno del 2009 e da allora hanno sfruttato molte Ford per molti clienti americani pazzi per il drift che vogliono di più, di tutto.

Durante la serata, RTR (Ready To Rock) ha mostrato la sua ultima creazione, che non è una GTD modificata ma una Dark Horse in abiti nuovi. Il V8 da cinque litri di Ford è stato integrato in questa edizione con un compressore che ora produce 877 cavalli, quasi il doppio dell'auto su cui si basa, e ci sono anche coilover preparati per la gara e freni peggiori.

Il prezzo? Il Dark Horse costa $ 64.000 mentre l'RTR Spec 5 può essere tuo per ben $ 159.000. Non male l'aumento.

"Siamo orgogliosi di presentare la Mustang RTR Spec 5 2026, la massima espressione del design, dell'ingegneria, delle prestazioni e del DNA vincente di RTR. Limitata a sole 50 unità nell'anno modello 2026, la Spec 5 è il nostro nuovo veicolo di produzione halo, che offre l'apice delle prestazioni, dello stile e della funzionalità, spingendo le prestazioni su strada della Mustang più in alto che mai.

I punti salienti includono:

• V8 sovralimentato da 5,0 litri che produce 870+ cavalli e 660 lb-ft. coppia

• Sistema widebody completamente integrato con componenti in fibra di carbonio

• Cerchi forgiati RTR Aero 5 Evo 20x10,5 (anteriore) e 20x11 (posteriore)

• Sistema di sospensione RTR Tactical Performance

• 20 diverse opzioni di vernice standard o premium tra cui scegliere, insieme alla possibilità di selezionare una finitura unica per la verniciatura a campione"

