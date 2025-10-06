Questa è la prima supercar progettata dall'intelligenza artificiale di Pininfarina

HQ

La casa di design italiana Pininfarina è, come tutti sappiamo, dietro alcune delle auto più belle in assoluto di tutti i tempi in termini di design complessivo. Che ne dici di classici del design come la Ferrari 250 GT Lusso, la 288 GTO, la F40, la 275 GTB, la Fiat 124 Sport Spider e Ferraro Enzo...

Ora hanno lavorato al design della prima auto del produttore di start-up Vittori e si sono fatti aiutare dall'intelligenza artificiale per crearla. Oltre al design dell'intelligenza artificiale, l'auto ospiterà un V12 da 6,8 litri con assistenza ibrida che produrrà 1.100 cavalli. Questo tramite Motor1.

Vittori:

"L'intelligenza artificiale è stata determinante nelle prime fasi di progettazione, consentendo di iterare rapidamente attraverso centinaia di potenziali direzioni. Pininfarina ha poi preso quelle basi, ha raffinato le idee e le ha trasformate in una show car completamente realizzata. Con quasi un secolo di esperienza, Pininfarina ha elevato il design trasformando la visione in realtà con proporzioni e maestria senza tempo".