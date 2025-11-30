Questa è la risposta improvvisata dell'esercito olandese alle crescenti minacce dei droni

HQ

I droni hanno fatto notizia in tutta Europa nelle ultime settimane. Che brulicano su aeroporti, basi militari o infrastrutture critiche. Ma ci vuole tempo per realizzare sofisticati sistemi di difesa aerea in grado di abbatterli. Ecco perché l'esercito olandese si sta rivolgendo a una soluzione improvvisata: un sistema anti-droni improvvisato e mobile costruito a partire da veicoli blindati esistenti, cannoni telecomandati e software per il campo di battaglia.

La configurazione di transizione è progettata per offrire alle unità di fanteria un modo per tracciare e sparare su droni a bassa quota molto prima dell'arrivo previsto per il 2028 dei cannoni avanzati Skyranger 30 del paese. I funzionari affermano che l'approccio nasce dalla necessità, in risposta alla crescente minaccia dei droni che ha causato notevoli disordini sul campo di battaglia in Ucraina e in tutto lo spazio aereo olandese.

Il sistema colloca una postazione d'armi telecomandata su corazza su ruote e la integra con strumenti di gestione del combattimento, offrendo alle truppe un livello di protezione che attualmente manca. Sebbene il Ministero della Difesa non abbia rivelato quanti saranno costruiti né quando saranno schierati esattamente, il progetto si affianca a investimenti più ampi in radar, droni intercettori, kit C-UAS montati su veicoli e sistemi navali "hard-kill".

Segretario di Stato per la Difesa Gijs Tuinman:

"L'importanza delle capacità contro gli UAS per combattere i sistemi senza pilota è notevole. Il Ministero della Difesa sta quindi investendo in ulteriori risorse C-UAS e in questo sta incorporando le lezioni della guerra in Ucraina."

"C'è quindi un divario di capacità tra, da un lato, proteggere le unità che non possiedono esse stesse un sistema cinetico per abbattere sistemi aerei senza equipaggio e, dall'altro, costruire un'autodifesa stratificata delle navi da guerra per integrare i sistemi di armi ravvicinate e soft-kill."

"Un sistema di difesa contro minacce a medio raggio provenienti da sistemi senza equipaggio è quindi una necessità urgente che aumenterà la sopravvivenza delle nostre unità a vela."

Per ora, questa soluzione improvvisata offre una soluzione cruciale, mantenendo l'esercito olandese un passo avanti ai droni mentre soluzioni più avanzate sono in arrivo.

