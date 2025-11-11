Questa è la versione da corsa della Lamborghini Temerario

HQ

Lamborghini continuerà a competere nel circus GT3/GTWC e con la Huracan ora ritirata, lo farà anche l'auto da corsa basata su quella piattaforma. Al suo posto vedremo presto la Temerario Super Trofeo presentata di recente, che è sostanzialmente la stessa vettura ma la scuderia Lamborghini ha abbandonato la parte ibrida plug-in e l'ha resa invece a trazione posteriore. Per il resto, è il V8 biturbo da quattro litri e 650 CV che si applica, così come i freni ABS e un impianto di scarico dell'italiana Capristo.

Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini: "Nel 2009 abbiamo preso la coraggiosa decisione di lanciare la Gallardo Super Trofeo. Lamborghini non è nato come marchio da corsa, eppure i nostri clienti, più di 1300 piloti che hanno gareggiato nel Super Trofeo, ci hanno costantemente chiesto un prodotto pensato per la pista. Nel corso degli anni, il Super Trofeo e le corse clienti sono diventati un vero e proprio pilastro della nostra strategia aziendale a lungo termine, rafforzando il legame tra il marchio e i suoi clienti più appassionati. Con il Temerario Super Trofeo compiamo un altro passo decisivo, riaffermando la nostra promessa di offrire un'auto da corsa pura per la crescente comunità che si unisce a noi durante i weekend del Lamborghini Super Trofeo".