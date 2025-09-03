Questa è l'auto più costosa di sempre

HQ

È davvero abbastanza bizzarro che un'auto sia stata venduta all'asta per 143 milioni di dollari. Ma è così. Nonostante i prezzi assurdi di alcune vendite durante la lussuosa Monterey Car Week di quest'anno, non c'era alcuna rarità che arrivasse fino a un quinto dell'importo che la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 è costata al felice collezionista che l'ha sequestrata durante un'asta di Sotheby's nell'estate del 2022.

L'auto era basata sull'auto da corsa W196 GP che Juan Manuel Fangio guidò nei primi anni '50 e con cui vinse diversi titoli di Formula 1. La seconda auto più costosa del mondo è anche una Mercedes, infatti, e più precisamente una versione 1 di 1 della leggendaria Mercedes-Benz W196 del 1954 venduta quest'anno per 53,9 milioni di dollari. Al terzo posto della lista c'è una Ferrari 250 GTO del 1962 di Scaglietti, che è costata all'acquirente privato poco più di 51 milioni di dollari.