Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Auto
Assetto Corsa Rally

Questa è ogni auto confermata per Assetto Corsa Rally

La versione in accesso anticipato del prossimo simulatore di rally hardcore conterrà sei auto.

Abbiamo scoperto questa mattina (Sim Racing Expo 2025 è appena iniziato) che Kunos e i nuovi sviluppatori Supernova Games stanno lavorando da tempo a un simulatore di rally basato su quella che è forse la migliore fisica automobilistica di qualsiasi gioco di corse di sempre, da Assetto Corsa, e che verrà lanciato in Early Access il 13 novembre. Nella prima versione, ci saranno quattro diversi tracciati distribuiti su due paesi (Galles e Francia) e sei vetture. Ora sappiamo quali auto sono.

• Alfa Romeo Giulia Sprint GTA
• Citroen Xsara 2003
• Fiat 131 Abarth del 1976
• Hyundai i20 Rall2 2021
• Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 1992
• Peugeot 208 Rally4 2020

Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally

This post is tagged as:

Auto

Testi correlati

0
Assetto Corsa Rally è stato svelato

Assetto Corsa Rally è stato svelato
NEWS. Scritto da Petter Hegevall

Tutti noi che abbiamo giocato regolarmente al simulatore di corse di 12 anni dello sviluppatore italiano Kunos Simulazioni sappiamo che il gioco ha vita eterna grazie alla...



Caricamento del prossimo contenuto