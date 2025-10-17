Questa è ogni auto confermata per Assetto Corsa Rally

Abbiamo scoperto questa mattina (Sim Racing Expo 2025 è appena iniziato) che Kunos e i nuovi sviluppatori Supernova Games stanno lavorando da tempo a un simulatore di rally basato su quella che è forse la migliore fisica automobilistica di qualsiasi gioco di corse di sempre, da Assetto Corsa, e che verrà lanciato in Early Access il 13 novembre. Nella prima versione, ci saranno quattro diversi tracciati distribuiti su due paesi (Galles e Francia) e sei vetture. Ora sappiamo quali auto sono.

• Alfa Romeo Giulia Sprint GTA

• Citroen Xsara 2003

• Fiat 131 Abarth del 1976

• Hyundai i20 Rall2 2021

• Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 1992

• Peugeot 208 Rally4 2020