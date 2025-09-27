Questa iconica fregata che pattuglia le acque al largo di Copenaghen e Amager invia un chiaro messaggio alla Russia... Ed ecco perché "È un segnale alla Russia che la Danimarca è pronta".

HQ La Danimarca è stata in allerta negli ultimi giorni a causa dei recenti incidenti con i droni. Ieri, ad esempio, nel cuore della notte, la fregata danese Esbern Snare ha navigato in tondo al largo di Copenaghen e Amager per ore, attirando l'attenzione sia online che sui media. La pattuglia arriva pochi giorni dopo l'incidente del drone all'aeroporto di Copenaghen lunedì. Secondo il giornalista della difesa di Berlingske Andreas Lindqvist, la manovra dovrebbe essere vista come un segnale deliberato alla Russia. "È un segnale alla Russia che la Danimarca è pronta". Esbern Rullante // Shutterstock La Esbern Snare, descritta come una "potente nave da guerra", è stata precedentemente schierata contro i pirati al largo della costa orientale dell'Africa. La rotta della fregata la mostra navigare in cerchio intorno a Copenaghen da giovedì alle 20:30 fino a venerdì mattina alle 5:30 circa. "Quando il Capo di Stato Maggiore della Difesa comanda una fregata, è, ovviamente, per mostrare la potenza militare con una delle armi più formidabili delle Forze di Difesa. Mostra sia all'avversario che ai cittadini che la Danimarca prende molto sul serio la situazione ", aggiunge Lindqvist.