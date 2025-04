Questa settimana le teste enormi arrivano a Marvel Rivals in Giant-Size Brain Blast

HQ

Marvel Rivals sta introducendo una nuova stravagante modalità di gioco questa settimana chiamata Giant-Size Brain Blast. Come avrai intuito, la nuova modalità di gioco essenzialmente rende la testa di tutti enorme mantenendo il loro corpo a una dimensione normale.

Purtroppo, questo non è un modo strano per introdurre la testa grossa di M.O.D.O.K. in Marvel Rivals, ma aggiunge una nuova emote solo per giocare alla nuova modalità di gioco e titoli esclusivi dell'evento se rimani bloccato e ti metti in classifica.

L'evento Esplosione di cervelli di dimensioni giganti prenderà il via alla fine di questa settimana, il 25 aprile. Se vuoi dare un'occhiata all'aspetto del tuo eroe o cattivo preferito con una testa adatta alle dimensioni del suo ego, dai un'occhiata al trailer qui sotto: