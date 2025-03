Questa settimana Meta sta lanciando il suo assistente AI in 41 paesi europei

HQ

Ci sono già così tanti diversi "compagni" di intelligenza artificiale in natura che può essere difficile sapere quale sia il migliore per te. Che si tratti di Siri di Apple, Gemini di Google, ChatGPT di OpenAI, Copilot di Microsoft, Grok di X... L'elenco potrebbe continuare e ora viene persino ampliato con un'altra opzione.

Meta ha annunciato il più grande lancio di sempre per la sua piattaforma Meta AI. Il sistema, che ha fatto il suo debutto per la prima volta in una manciata di paesi nel 2023, è ora destinato a raggiungere altri 41 paesi europei e altri 21 territori d'oltremare, con la piattaforma che dispone anche di funzioni di chat intelligenti in sei lingue europee.

Per quanto riguarda il motivo per cui ci è volutoMeta AI così tanto tempo per ottenere un grande lancio europeo,Meta spiega: "Ci è voluto più tempo di quanto avremmo voluto per portare la nostra tecnologia di intelligenza artificiale nelle mani delle persone in Europa mentre continuiamo a navigare nel suo complesso sistema normativo, ma siamo contenti di essere finalmente arrivati. Nelle prossime settimane, faremo il primo passo per rendere disponibile la funzione di chat di Meta AI in sei lingue europee, con l'obiettivo di trovare la parità con gli Stati Uniti e ampliare la nostra offerta nel tempo".

Sarai in grado di vedere il sistema Meta AI nelle varie piattaforme di social media di Meta, tra cui Facebook, Instagram, Whats App e Messenger. Si trova tramite la nuova icona del cerchio blu nella barra delle applicazioni.

