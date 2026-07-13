Questa settimana si segna un evento importante nel mondo dei videogiochi: il Convergence Games Showcase è tornato L'evento in diretta streaming dedicato ai giochi indie sarà trasmesso il 16 luglio, durerà oltre due ore e presenterà più di 70 nuovi titoli.

HQ Questa settimana vede il ritorno del Convergence Games Showcase, il più grande evento della stagione estiva interamente dedicato ai videogiochi indie. L'edizione di quest'anno promette anche di essere la più grande della sua storia, con oltre 70 nuovi titoli che verranno svelati nell'arco di due ore. Dal suo lancio nel 2024, l'iniziativa Convergence Games Fest si è affermata come l'evento di riferimento per la scena dello sviluppo indipendente - dagli sviluppatori solitari agli studi di medie dimensioni - con anteprime mondiali e storie del settore che i fan del mezzo apprezzano, secondo il comunicato stampa. Per guardare il prossimo Convergence Game Showcase, potrai sintonizzarti sul loro canale ufficiale su YouTube o Twitch questo giovedì 16 luglio alle 19:00 BST/20:00 CEST. Ci sei?