Questa star della Marvel si è rivoltata contro la sua stessa azienda e chiede il boicottaggio della Disney dopo la sospensione di Jimmy Kimmel

È iniziato con alcuni post arrabbiati online, e ora si sta diffondendo rapidamente: le persone stanno cancellando i loro abbonamenti Disney in segno di protesta. Ora, l'attrice Marvel Tatiana Maslany si è unita alla protesta, invitando i fan a cancellare i loro abbonamenti a Disney+, Hulu ed ESPN dopo la sospensione a tempo indeterminato di Jimmy Kimmel. La star di Orphan Black, che attualmente appare in She-Hulk: Attorney at Law, ha condiviso un messaggio che esorta gli spettatori ad agire, suscitando l'attenzione diffusa. Altri creativi, tra cui Damon Lindelof, hanno espresso preoccupazioni simili, impegnandosi a evitare di lavorare con l'azienda fino a quando lo status di Kimmel non sarà ripristinato. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Andare!

Tatiana Maslany // Instagram