Hanno venduto solo 69 auto elettriche quest'anno, ora Polestar sta fallendo in Cina

Il produttore svedese-cinese di auto elettriche Polestar ha avuto un periodo difficile negli ultimi anni. Un sacco di capitale preso in prestito è stato preso in prestito per tenerli in vita e ora è chiaro che il loro flop in Cina è così infinitamente deprimente, perché nel loro flagship store di Shanghai sono riusciti a vendere solo un misero 69 auto, tutto sommato.

Le azioni della società sono ora di soli 88 centesimi e rischiano di essere buttate fuori dal Nasdaq nello stesso momento in cui 100 ingegneri sono stati licenziati dalla fabbrica di Göteborg la scorsa settimana. Il motivo per cui le auto di Polestar non sono più vendute in Cina è la forte concorrenza, dove molti produttori nazionali offrono auto migliori a metà prezzo.

Le vendite di Polestar in Cina:

2023: 1100 auto

2024: 3120 auto

2025: 69 auto

Carnewschina.com: "Polestar ha ufficialmente chiuso il suo ultimo negozio di vendita diretta nel mercato cinese. Il negozio si trovava a L+Plaza a Qiantan, Shanghai, secondo Auto-home. La società ha dichiarato che questa mossa fa parte di un adeguamento strategico al suo modello di business in Cina. Ha sottolineato che altre operazioni nel paese, così come i diritti dei clienti, rimangono inalterati. Polestar ora vende i suoi veicoli principalmente attraverso i canali online".