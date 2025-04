Quest'anno ricorre il decimo anniversario dell'Xbox FanFest di Los Angeles, ma la data non coinciderà con l'Xbox Games Showcase

HQ

Senti quell'odore? La primavera esplode, i fiori e gli animali scoppiano di vita... E le principali aziende e organizzazioni stanno iniziando a scaldarsi per la stagione dei grandi eventi di gioco estivi. Solo poche ore fa Xbox ha confermato il suo doppio cartellone per l'8 giugno con l'Xbox Games Showcase 2025, dove possiamo aspettarci di sentire parlare di Fable, Halo e Gear of War, seguiti subito dopo da The Outer Worlds 2 Direct. Ma sembra che quest'anno ci saranno più cambiamenti per il grande giorno dei giochi di Xbox, poiché i cambiamenti sono stati annunciati all'Xbox FanFest.

Tradizionalmente, questo evento in presenza per la divisione gaming di Microsoft con i suoi giocatori si è tenuto nella città di Los Angeles sin dai tempi dell'E3, per poi proseguire con il Summer Game Fest, ma quest'anno è stato annunciato che sarà solo digitale in quelle date. Potrebbe sembrare un po' preoccupante, ma sarebbe strano per Xbox rinunciare al loro più grande evento di pubbliche relazioni dell'anno con i giocatori, soprattutto considerando che quest'anno festeggiano il loro decimo anniversario. Invece, in una mail ai fan postata da Geoff Keighley, viene annunciato che questo speciale Xbox FanFest sarà annunciato dopo lo Showcase.

È possibile che Microsoft stia preparando qualcosa di speciale per l'occasione e che stia persino spostando la celebrazione di quest'anno in Europa (Gamescom), al fine di rafforzare il marchio nel continente e aggirare alcune recenti restrizioni commerciali.

Cosa ne pensate, e quest'anno vedremo di persona un Xbox FanFest molto speciale?