Questi erano i personaggi più popolari nel test di rete Sonic Racing: Crossworlds

Un gioco che molti attendono con impazienza è Sonic Racing: Crossworlds, che uscirà nel 2025, anche se non sappiamo ancora quando. Un mese fa, è stato eseguito un primo Closed Network Test in cui le persone selezionate hanno avuto la possibilità di provare il gioco per contribuire con dati e feedback.

Ora è stato rivelato quali personaggi sono stati i più giocati in questo test di rete, dove il primo e il secondo potrebbero non essere super sorprendenti in quanto sono Sonic stesso e Shadow - ma il terzo può comunque essere considerato un po' inaspettato. Si tratta del duo Cream & Cheese, che ha debuttato in Sonic Advance 2 ed è diventato una sorta di preferito dai fan.

Naturalmente, solo perché sono i più giocati non significa necessariamente che siano i migliori, anche se si potrebbe sospettare che le persone sarebbero felici di continuare a interpretare un personaggio con cui si comportano particolarmente bene.

Sonic Racing: Crossworlds è in arrivo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Tuttavia, saremmo molto sorpresi se non apparisse anche su Switch 2.