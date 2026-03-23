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Questi lavori saranno maggiormente influenzati dall'intelligenza artificiale

Diversi studi rivelano lavori che probabilmente spariranno a causa dell'IA.

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L'intelligenza artificiale è qui e sta iniziando ad avere un effetto su tutto. Alcuni posti di lavoro saranno creati, altri spariranno del tutto. Cosa succederà a traduttori, programmatori, scrittori o telemarketer in futuro?

Microsoft ha condotto uno studio sull'argomento nel 2025, e ora anche Anthropic ha studiato come l'intelligenza artificiale influenzerà il mercato del lavoro, a marzo 2026. Il loro studio si basava sui dati di utilizzo di Claude, come riportato da YLE.

La lista Microsoft include queste 10 professioni più colpite dall'IA: traduttori, storici, personale di cabina, rappresentanti di vendita del servizio, scrittori/autori, programmatori CNC, rappresentanti del servizio clienti, centralini, supervisori delle pulizie e presentatori/DJ radiofonici.

La lista di Anthropic dei primi 10 lavori più influenzati dall'IA è in parte simile: programmatori informatici, rappresentanti del servizio clienti, operatori di inserimento dati, elaboratori di informazioni per i pazienti, analisti di ricerche di mercato, rappresentanti di vendita all'ingrosso, analisti finanziari e di investimento, responsabili di assicurazione qualità software, analisti di sicurezza informatica e personale di supporto IT.

La tecnologia ha sempre avuto un enorme impatto sul lavoro. Stanno arrivando nuovi lavori, mentre quelli vecchi stanno scomparendo. Dobbiamo solo essere in grado di adattarci.

Questi lavori saranno maggiormente influenzati dall'intelligenza artificiale

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