Questi lavori saranno maggiormente influenzati dall'intelligenza artificiale

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L'intelligenza artificiale è qui e sta iniziando ad avere un effetto su tutto. Alcuni posti di lavoro saranno creati, altri spariranno del tutto. Cosa succederà a traduttori, programmatori, scrittori o telemarketer in futuro?

Microsoft ha condotto uno studio sull'argomento nel 2025, e ora anche Anthropic ha studiato come l'intelligenza artificiale influenzerà il mercato del lavoro, a marzo 2026. Il loro studio si basava sui dati di utilizzo di Claude, come riportato da YLE.

La lista Microsoft include queste 10 professioni più colpite dall'IA: traduttori, storici, personale di cabina, rappresentanti di vendita del servizio, scrittori/autori, programmatori CNC, rappresentanti del servizio clienti, centralini, supervisori delle pulizie e presentatori/DJ radiofonici.

La lista di Anthropic dei primi 10 lavori più influenzati dall'IA è in parte simile: programmatori informatici, rappresentanti del servizio clienti, operatori di inserimento dati, elaboratori di informazioni per i pazienti, analisti di ricerche di mercato, rappresentanti di vendita all'ingrosso, analisti finanziari e di investimento, responsabili di assicurazione qualità software, analisti di sicurezza informatica e personale di supporto IT.

La tecnologia ha sempre avuto un enorme impatto sul lavoro. Stanno arrivando nuovi lavori, mentre quelli vecchi stanno scomparendo. Dobbiamo solo essere in grado di adattarci.