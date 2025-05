Questi sono gli uomini che Putin sta inviando in Turchia per i colloqui di pace Un ex negoziatore di pace, un diplomatico esperto e un alto ufficiale dell'intelligence guidano la nuova delegazione russa in Ucraina.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Poco più di un'ora prima della mezzanotte di Mosca del 14 maggio, la Russia ha presentato la sua delegazione per i prossimi colloqui di pace con l'Ucraina in Turchia, guidata dall'aiutante del Cremlino Vladimir Medinsky, che in precedenza ha guidato i negoziati del 2022. Al suo fianco ci sono il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin e il capo del GRU Igor Kostyukov, che formano una squadra che mescola diplomazia, strategia di propaganda e intelligence militare. Il gruppo comprende altri alti funzionari della difesa e degli affari esteri. Putin non parteciperà. San Pietroburgo, Russia-27.01.24: Il presidente russo Vladimir Putin visita il cimitero commemorativo di Piskarevskoye. Il giorno della revoca del blocco della città di Leningrado // Shutterstock