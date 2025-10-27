Sport
Questi sono i 26 giocatori nella shortlist dei FIFPRO Men's World 11 nel 2025
L'elenco finale dei migliori undici giocatori della scorsa stagione sarà rivelato lunedì 3 novembre.
HQ
FIFPRO, il più grande sindacato di calciatori, che rappresenta oltre 65.000 giocatori in tutto il mondo, ha annunciato la rosa dei finalisti per FIFPRO World 11, la selezione dei migliori giocatori nella loro posizione, tenendo conto delle partite giocate tra il 15 luglio 2024 e il 3 agosto 2025 (almeno 30 partite ufficiali da considerare) votate dai calciatori stessi.
Finalista FIFPRO World 11 2025
Portiere
- Alisson Becker (Liverpool, Brasile)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgio)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain / Manchester City, Italia)
Difensori
- Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, Inghilterra)
- Pau Cubarsi (Barcellona, Spagna)
- Virgil van Dijk (Liverpool, Paesi Bassi)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marocco)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasile)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portogallo)
- William Saliba (Arsenal, Francia)
Centrocampisti
- Jude Bellingham (Real Madrid, Inghilterra)
- Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli, Belgio)
- Luka Modric (Real Madrid / AC Milan, Croazia)
- Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portogallo)
- Cole Palmer (Chelsea, Inghilterra)
- Pedri (Barcellona, Spagna)
- Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)
- Vitinha (Paris Saint-Germain, Portogallo)
Vedi forward
- Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Francia)
- Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
- Kylian Mbappe (Real Madrid, Francia)
- Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
- Raphinha (Barcellona, Brasile)
- Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portogallo)
- Mohamed Salah (Liverpool, Egitto)
- Lamine Yamal (Barcellona, Spagna)
L'elenco finale dei migliori 11 giocatori del mondo (secondo i voti dei calciatori) sarà rivelato lunedì 3 novembre. Cosa ne pensi delle shortlist per FIFPRO World 11 2025?