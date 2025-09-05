Questi sono i giochi di corse più giocati su Steam in questo momento

HQ

Il genere delle corse simulate sta attualmente vivendo un periodo di crescita enorme ed estrema e mentre le serie di corse arcade come Need for Speed, Ridge Racer, Burnout e tutto il resto stanno andando in malora, i giocatori vogliono chiaramente trascorrere il loro tempo in giochi che simulano il più possibile le corse reali.

L'unica eccezione, che ovviamente conferma la regola e nient'altro, è Forza Horizon 5, che continua a essere in cima alle classifiche di Steam. Tuttavia, BeamNG è ancora il numero uno incontrastato, il che con il passare dei mesi sembra così bizzarro considerando che è ancora solo una sorta di dimostrazione di fisica avanzata.

(1) BeamNG.drive (Picco di giocatori simultanei) 28,954

(2) Forza Horizon 5 (Picco di giocatori simultanei) 23.739

(3) Assetto Corsa (Picco di giocatori simultanei) 16,885

Qual è il tuo gioco di corse più giocato in questo momento?