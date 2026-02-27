Questi sono i Pokémon iniziali per Pokémon Venti e Pokémon Ondate! Il segreto di Pulcinella era vero!

HQ Il Pokémon Presents di quest'anno ha scatenato una sorpresa con l'annuncio della nuova generazione di giochi Pokémon: Pokémon Waves e Pokémon Winds. Ora conosciamo anche i Pokémon iniziali di questa nuova avventura. Da un lato, abbiamo Browt, un pulcino di tipo Erba; dall'altro, Pombon, un cucciolo di tipo Fuoco; e (il mio preferito attuale) Gecqua, un gecko di tipo Acqua. C'è ancora molto da vedere da questa nuova generazione, e dovremo aspettare parecchio per vedere le forme evolute del trio iniziale, ma finora il gioco appare molto meglio rispetto agli ultimi Pokémon. Speriamo che questa generazione sia all'altezza delle aspettative di tutti i tifosi. Qui potete vedere la grafica ufficiale del trio iniziale: Quale antipasti sceglierai?