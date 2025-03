Questi sono i primi 25 giocatori di EuroLeague in 25 anni di storia Allenatori, giocatori, tifosi e media aiutano a scegliere i primi 25 giocatori nella storia dell'EuroLeague dal 2000.

HQ Nelle ultime settimane, la Turkis Airlines EuroLeague ha annunciato attraverso i canali media i migliori 25 giocatori della competizione, da quando l'attuale formato del campionato di basket è stato creato nel giugno 2000, 25 anni fa. Nasce da una selezione di voti tra gli allenatori di EuroLeague che hanno vinto un campionato, i membri dell'All-Decade Team e gli MVP e, in misura minore, i rappresentanti dei media (10%) e dei tifosi (10%). Il lotto finale di 5 giocatori è stato annunciato questa settimana, quindi abbiamo finalmente un elenco delle squadre All-25 di EuroLeague delle migliori squadre della competizione negli ultimi 25 anni. Il futuro della competizione, tuttavia, potrebbe essere segnato dall'arrivo della European NBA League, che potrebbe essere un formato semi-aperto, consentendo alle migliori squadre dell'EuroLeague di partecipare, secondo recenti rapporti. I 25 migliori giocatori nella storia dell'EuroLeague:

Rudy Fernandez



Sarunas Jasikevicius



Shane Larkin



Manu Ginobili



Kostas Sloukas



Luka Doncic



Milos Teodosic



Dejan Bodiroga



Georgios Printezis



Walter Tavares



Dimitris Diamantidis



Mike James



Vasilije Micic



Anthony Parker



Sergio Rodriguez



Nando De Colo



Sergio Lullo



Ramunas Siskauskas



Vassilis Spanoulis



Nikola Vujcic



Mike Batiste



Bogdan Bogdanovic



Kyle Hines



Juan Carlos Navarro



Theo Papaloukas

kcube - kaan baytur / Shutterstock