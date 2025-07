Questi sono i titoli che i giocatori giapponesi attendono di più

HQ

È estate, fa caldo, vengono rilasciati pochissimi giochi e molte persone sono in vacanza. Ma naturalmente, ci sono molti titoli interessanti che aspettano dietro l'angolo. Famitsu (grazie, My Nintendo News) ha ora pubblicato la sua lista dei giochi che i giocatori giapponesi attendono di più - e se sospetti che sia dominato da Nintendo... Hai assolutamente ragione.

Non meno di sette giochi su dieci sono per console Nintendo, mentre il formato di Sony occupa tre dei posti. L'attesissimo Dragon Quest I & II HD-2D Remake è rappresentato in tre punti della lista:



[Nuovo Galles del Sud] Dragon Quest I E II REMAKE HD-2D

[PS5] Pragmata

[PS5] Dragon Quest I E II REMAKE HD-2D

[Nuovo Galles del Sud] Super Robot Wars Y

[NS2] Hyrule Warriors: L'era della prigionia

[Nuovo Galles del Sud] Leggende Pokémon: Z-A

[NS2] Piloti Kirby Air

[NS2] Dragon Quest I E II REMAKE HD-2D

[Nuovo Galles del Sud] Il professor Layton e il nuovo mondo del vapore

[PS5] Silent Hill f



Qual è il gioco che non vedi l'ora di giocare al momento?