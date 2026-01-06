Questo anello AI ascolta durante le tue riunioni così non devi ricordare tutto (o altro)

HQ

Se il tuo calendario è pieno di riunioni consecutive, probabilmente conosci la sensazione: una chiamata finisce, un'altra inizia, e da qualche parte nel mezzo dovresti ricordare chi ha detto cosa (o peggio, cosa dovevi fare dopo).

Al CES 2026, una delle idee più interessanti che emergono non cerca di risolvere il burnout o aumentare la produttività in modi astratti: promette semplicemente di ricordare le tue riunioni così da non doverlo fare.

Ecco il Vocci AI Smart Ring. Sì: a prima vista sembra un tipico dispositivo indossabile, simile per dimensioni e stile agli anelli wellness più popolari. Ma invece di monitorare il sonno o la frequenza cardiaca, è progettato interamente per il lavoro.

Fondamentalmente, l'anello può registrare incontri, trascriverli una volta terminati e evidenziare momenti importanti su richiesta. La registrazione non avviene automaticamente, ovviamente: devi premere un piccolo pulsante sul lato dell'anello per iniziare. Tocca di nuovo in un momento chiave e Vocci segnala quella sezione nella trascrizione e aggiunge insight generati dall'IA.

L'approccio di Vocci sembra pratico, anche se le registrazioni archiviate nel cloud (forse) significano che non è qualcosa che vorresti indossare in conversazioni sensibili. I preordini dovrebbero aprire a febbraio, con il primo lotto previsto per aprile, posizionando il ring come un potenziale nuovo tipo di accessorio di lavoro, uno che ascolta così non è necessario farlo. E un sistema che supporta più di 100 lingue...