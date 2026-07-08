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Questo croissant dall'aspetto strano è l'ultima moda virale del cibo in Thailandia
La pasticceria ha attirato influencer gastronomici e visitatori curiosi, diventando rapidamente una delle tendenze alimentari virali più discusse di quest'anno.
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Un piccolo caffè thailandese ha attirato molta attenzione per i suoi dolci, che sono strani, per usare un eufemismo. I cosiddetti "Mor Aoi Croissants", serviti con alghe simili a capelli sopra la panna, sarebbero fatti con alghe finamente grattugiate e sono diventati un'attrazione popolare sia tra i food blogger che tra i visitatori.
Il caffè dietro questa creazione è il Sai Waan Break House a Pattaya. Da quando il dolce ha iniziato a circolare sui social media, folle di creativi si sono riversate al caffè, tutti desiderosi di filmare e provare il particolare croissant, che si vende a circa 70 baht—circa tre dollari ciascuno.