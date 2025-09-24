Questo dittatore sta vendendo la sua McLaren F1

HQ

Il sultano del Brunei non è solo una delle persone più ricche del mondo, ma ha anche la più grande collezione di auto private del mondo contenente più di 7.000 veicoli per un valore di centinaia di milioni di sterline.

Nella sua collezione troviamo, tra l'altro, 451 Ferrari e 500 vetture Rolls-Royce, di cui 100 sono duplicati inutilizzati che a quanto pare non sono mai stati avviati. Tuttavia, sembra che il dittatore pazzo per la velocità abbia finito di collezionare e per la terza volta ora intende vendere un paio delle sue rarità più desiderabili. È la sua McLaren F1 del 1994 che deve essere venduta ora ed è quindi una delle 64 auto che sono state costruite per dormire una delle due con questa specifica unica. E il prezzo? Supponiamo di atterrare su circa $ 23 milioni.

"Gordon Murray e il suo team di designer della McLaren non hanno deciso di creare l'auto stradale più veloce del mondo. Hanno cercato di trapiantare direttamente la tecnologia della Formula 1 e la costruzione in fibra di carbonio nell'esperienza di guida definitiva, che esorcizzava i vincoli e i difetti delle supercar rivali dell'epoca. Invece, una velocità massima limitata di 391 km/h è stato il risultato incredibile e da record della squisita ingegneria che ha curato ogni dettaglio della F1. Con i 627 cavalli di potenza frenante del motore BMW V-12 da 6.064 cc in un pacchetto che vanta un'area frontale ridotta, lo storico risultato del vincitore della 24 Ore di Le Mans Andy Wallace a Ehra-Lessien rimane la corsa più veloce mai realizzata da un'auto stradale aspirata.