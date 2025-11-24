Questo drone sta aiutando Trump a tracciare e sequestrare una quantità record di droga

HQ

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha annunciato un sequestro record di 49.010 libbre di droga illecita, per un valore di 362 milioni di dollari, a Port Everglades, Florida, grazie in parte all'uso di un drone verticale, il MQ-35 V-BAT. Il bottino proveniva da 15 interdizioni separate effettuate dalla Cutter Stone, una nave di sicurezza nazionale lunga 418 piedi.

Il V-BAT, sviluppato da Shield AI, è un drone verticale dotato di sensori ottici abilitati all'IA, capace di sorveglianza continua per oltre 13 ore. Può operare con forti venti, resistere al disturbo GPS e richiede solo due persone per assemblare, decollare e operare. Le sue capacità permettevano agli operatori di localizzare più imbarcazioni di contrabbando in mare, inviando video in diretta alla Stone e guidando interventi con elicotteri.

Durante un'operazione, il drone ha aiutato a identificare tre navi in una sola notte, portando all'arresto di sette sospetti trafficanti e al sequestro di 12.000 libbre di cocaina. La Guardia Costiera sottolinea che sistemi aerei senza pilota come il V-BAT stanno diventando "un'aggiunta critica" alle loro operazioni di sorveglianza e interdizione. Recentemente, Shield AI ha presentato l'X-BAT, che potete vedere nel video qui sotto.

