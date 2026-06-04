Questo è ciò che dicono le voci su quei due nuovi iPad apparentemente in arrivo più avanti quest'anno

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Il Mac è di nuovo sulle 9 alle 17, e ora hanno riportato voci su cosa aspettarsi con due nuovi iPad.

L'iPad mini arriverà con un display OLED. L'attuale iPad mini LCD è stata una delle poche principali critiche sul prodotto. Questo è dovuto in parte a un problema di "scorrimento gelatinoso" che è stato in parte risolto nell'ultimo modello, ma che non è ancora completamente sparito. L'aggiornamento a un OLED dovrebbe eliminare qualsiasi dubbio residuo sul display.

Un'altra novità in arrivo è un chip aggiornato nel nuovo iPad mini. L'attuale mini ha un chip A17 Pro, quindi supporta già Apple Intelligence. Il nuovo modello potrebbe avere un chip A19. Si vocifera anche di un miglioramento della resistenza all'acqua.

È previsto un iPad modello base con un nuovo chip per le funzionalità dell'IA. Il prossimo iPad base sembra essere lanciato quest'anno, ma il tempismo rimane incerto. Si dice che questo nuovo iPad avrà un chip A18, che in particolare porterà Apple Intelligence all'iPad base per la prima volta.

E per quanto riguarda un iPad Pro, l'attuale modello M5 non dovrebbe ricevere un aggiornamento prima del 2027.