Questo è il momento in cui puoi iniziare a giocare Hollow Knight: Silksong il 4... e a questo prezzo ufficiale!

HQ

Viviamo in "tempi interessanti", come dice il proverbio orientale. Da un lato, abbiamo appena inaugurato l'era dei 90 dollari/euro per un gioco base, grazie a Nintendo e al suo Mario Kart World, ma allo stesso tempo molti dei grandi editori hanno fatto un passo indietro e stanno tornando al modello da 59,99 euro. E poi c'è il Team Cherry con Silksong.

Il prezzo di uscita del tanto atteso gioco (il più aggiunto alla wishlist di Steam nella storia) produceva da giorni fiumi di inchiostro e ore di podcasting tra influencer e media di tutto il mondo, e alla fine il team australiano ha sorpreso, ancora una volta, con la loro decisione. Hollow Knight: Silksong sarà pubblicato alle 15:00 BST/16:00 CEST di giovedì 4 settembre, e sarà ufficialmente al prezzo di €19.99 su tutte le piattaforme.

Le reazioni a questa decisione sui prezzi sono state rapide, passando da applausi unanimi a critiche al resto del settore, con i giocatori (e i clienti) che rimproverano alle aziende modelli sostenibili senza spremere i loro portafogli. Certo, non tutti partono con le aspettative di vendita di Silksong, ma qualcosa ha sicuramente smosso le coscienze di molti.

Suonerai Silksong giovedì? Grazie alla Gamescom, siamo già 15 minuti avanti a voi, e potete leggere le nostre prime impressioni sul sequel del Team Cherry qui.