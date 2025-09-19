Questo è il motivo per cui alcune persone giocano agli sparatutto con controller invertiti

HQ

Probabilmente riconosci la sensazione di afferrare un controller per giocare a Call of Duty, Fortnite o Halo, solo per renderti conto che il controller di gioco non funziona per te. Lo strano che ha giocato prima di te lo ha impostato su invertito (o non lo ha impostato su invertito).

Il tuo cervello va immediatamente in tilt e diventa quasi impossibile giocare. Allora perché le persone preferiscono un'impostazione rispetto all'altra? Molte persone hanno escogitato le proprie teorie sul motivo per cui questo è, come ad esempio che dipende da ciò che hai provato per primo, l'idea che un bastone sopra la tua testa che tiri verso te stesso (verso il basso) significa che guardi verso l'alto e che questo è quindi il più logico, mentre altri sostengono che è perché sei abituato alle simulazioni di volo (che vengono spesso giocate con controlli invertiti). Ma... Nessuna di queste è corretta.

Ora, la dottoressa Jennifer Corbett e il dottor Jaap Munneke hanno pubblicato i risultati finali di un rapporto (tramite The Guardian) che hanno prodotto cinque anni fa mentre lavoravano al Visual Perception and Attention Lab at Brunel University London. È estremamente dettagliato e basato su numerosi studi, e ha una risposta in qualche modo sorprendente alla domanda.

Si scopre che la tua preferenza è un "processo cognitivo complesso e spesso inconscio coinvolto nel modo in cui gli individui usano i controller" legato alla velocità con cui puoi ruotare gli oggetti 3D nella tua mente. Ammettono che ci possono essere persone che hanno dovuto imparare a suonare in un modo o nell'altro, proprio come i mancini in passato erano costretti a scrivere con la mano destra, ma spiegano che è "molto più probabile che si inverta o non si inverta a causa di come il cervello percepisce gli oggetti nello spazio 3D".

Sembra che coloro che giocano normalmente siano semplicemente più veloci nel ruotare mentalmente gli oggetti 3D, mentre coloro che giocano invertiti lo fanno più lentamente ma tendono invece a ottenere il risultato corretto più spesso. Il Dr. Corbett conclude:

"Nessuna delle ragioni che le persone ci hanno dato [per invertire i controlli] aveva nulla a che fare con il fatto che si invertessero effettivamente. A quanto pare, il più predittivo di tutti i fattori che abbiamo misurato è stata la velocità con cui i giocatori potevano ruotare mentalmente le cose e superare l'effetto Simon. Più erano veloci, meno era probabile che si invertissero. Le persone che hanno detto che a volte si invertono erano di gran lunga le più lente in questi compiti.

"Anche se tendevano ad essere più veloci, non ottenevano la risposta corretta più degli inverter che erano in realtà leggermente più precisi".

E quindi lo sappiamo. Il rapporto vale la pena di essere letto nella sua interezza e si può dire che metta fine a una delle discussioni più longeve del mondo dei giochi. Detto questo, continuerà a essere immensamente frustrante prendere in mano un controller e rendersi conto che la fotocamera non funziona come vorresti.