Questo è il motivo per cui i personaggi ospiti non parlano in Sonic Racing: Crossworlds

È evidente che Sonic Team e Sega prendono sul serio il loro prossimoSonic Racing: Crossworlds titolo di corse, che sembra essere quasi ridicolmente pieno fin dall'inizio di personaggi, tracciati e apparizioni di ospiti extra. Puoi dare un'occhiata alle nostre opinioni sull'anteprima di Sonic Racing: Crossworlds alla Gamescom.

Questi ultimi includono Creeper (Minecraft ), Ichiban Kasuga (Like a Dragon: Infinite Wealth ) e Joker (Persona 5 ), oltre a icone come Pac-Man e SpongeBob. Ma a differenza di tutti i personaggi di Sonic, che litigano e si insultano a vicenda, i piloti ospiti sono silenziosi.

In un'intervista di Destructoid con il capo del Sonic Team Takashi Iizuka, spiega perché hanno scelto questo approccio, dicendo che sarebbe stato troppo esteso e legalmente complicato farlo in qualsiasi altro modo:

"In questo gioco, ci sono molte interazioni tra i personaggi, quindi se includiamo le voci per i personaggi ospiti, ciò significherà molta interazione tra loro e i personaggi Sega. L'ambito della recensione che dovremo porre alle aziende esterne diventerà molto ampio. Non volevamo rendere le cose difficili per l'azienda esterna. Quindi questo è, immagino, il motivo per cui abbiamo deciso di non esserlo".

Aggiunge anche che il focus del gioco è sui personaggi di Sonic, il che ha contribuito semplicemente a dare priorità alle apparizioni degli ospiti.

Cosa ne pensi di questa spiegazione? Importa se i piloti possono parlare o meno, e sembra ragionevole che personaggi loquaci come Ichiban e SpongeBob non dicano una parola durante le gare?