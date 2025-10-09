Questo è il nuovissimo passo Simcube 3 DD

HQ

Dal 2019 Simucube vende i suoi volanti a trasmissione diretta Pro, Sport e Ultimate, che sono stati popolari anche tra coloro che sono stati disposti a spendere notevoli somme di denaro per le loro attrezzature per le corse sim. Qui a Gamereactor, abbiamo precedentemente testato sia Simucube 2 Pro che Ultimate e li abbiamo trovati entrambi ben costruiti e potenti ma un po' troppo "morbidi" per i nostri gusti, indipendentemente da come li abbiamo configurati. Ora arriva la prossima generazione chiamata Simucube 3, anche questa volta coinvolge tre diversi modelli (Sport, Pro e Ultimate) e questa volta la differenza è di 15Nm, 25 o 35 a seconda del budget e delle esigenze di potenza e dettaglio. Tutte e tre le basi hanno un nuovo sgancio rapido che sembra una variante del QR2 ispirato a Krontec di Fanatec, che è onestamente il migliore del settore.

Dal comunicato ufficiale: "Abbiamo migliorato il controller del motore, aggiunto nuovi motori, riprogettato l'algoritmo di controllo da zero e aggiunto nuova personalizzazione ed effetti software. Tutto ciò si traduce in prestazioni migliori rispetto al benchmark Simucube 2. Simucube Link Hub interroga lo stato del dispositivo decine di migliaia di volte al secondo, fornendo un feedback ultra-reattivo che ti aiuta a catturare le diapositive nel momento in cui iniziano, perfetto per i sim racer che richiedono precisione.

Tutti i passi Simucube 3 sono dotati di un nuovo motore. Tuttavia, per il Simucube 3 Ultimate, abbiamo fissato i nostri requisiti così in alto che abbiamo trovato un tipo di motore simile a quello che si trova nelle auto elettriche più potenti. Il Simucube 3 Ultimate utilizza un motore "IPM a raggi" più avanzato. In questo design, il campo magnetico è concentrato molto più densamente, il che significa che l'Ultimate può fornire una coppia più elevata e una risposta più rapida utilizzando meno energia.

Alimentato dalla tecnologia poligonale P3G, il nostro sgancio rapido offre una vestibilità autocentrante che si blocca istantaneamente. Le ampie superfici di contatto distribuiscono la coppia in modo uniforme per una resistenza eccezionale, mentre la connessione a gioco zero garantisce una precisione assoluta sotto i carichi di retroazione di forza più pesanti. Progettato per un montaggio fluido e una sostituzione delle ruote senza sforzo, è il perfetto equilibrio tra forza ingegneristica e praticità da corsa".

• Simucube 3 Sport 15 Nm - 1.159,00 £ (IVA 20% inclusa)

• Simucube 3 Pro 25 Nm - 1.399,00 £ (IVA 20% inclusa)

• Simucube 3 Ultimate 35 Nm - 2.899,00 £ (IVA 20% inclusa)