Questo è il nuovo linguaggio di design di Lamborghini

Il design delle auto Lamborghini è diventato sempre più spigoloso con dettagli sempre più appuntiti negli ultimi dieci anni e, con il nuovo modello di punta Revuelto, sembra per molti versi che il produttore italiano di auto sportive abbia raggiunto la fine della strada con l'attuale linguaggio di design.

Questo è chiaro anche quando ora hanno mostrato la concept car Manifesto, che è un manifesto di design per le future Lamborghini e offre un tocco più minimalista. Il direttore del design di Lambo, Mitja Borkert, ha detto questo a proposito del nuovo design: "Diamo una forma all'adrenalina".