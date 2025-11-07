Questo è il nuovo missile in miniatura che la Germania sta sviluppando per contrastare i droni

HQ

La Germania ha approvato il finanziamento per il piccolo missile anti-drone (SADM), una nuova arma progettata per distruggere in modo economico ed efficace piccoli droni. Il missile, prodotto da MBDA, sarà montato sui veicoli antiaerei Skyranger 30 di Rheinmetall.

Con i legislatori che hanno dato il via libera il 5 novembre (via Defense News), il progetto SADM segna il primo passo della Germania verso la messa in campo di un sistema corazzato costruito appositamente per difendersi dai piccoli e micro droni, una minaccia che è diventata sempre più grave.

Lezioni dall'Ucraina

Ogni veicolo Skyranger sarà in grado di trasportare fino a dodici missili, estendendo la sua portata effettiva da 2 a circa 6 chilometri. In combinazione con il cannone principale del veicolo, il sistema poteva abbattere fino a trenta droni in uno scontro.

Il design del missile si rivolge a droni che pesano fino a 150 chilogrammi (UAS di classe 1) e include un cercatore specializzato e una testata per attacchi di precisione. Il parlamento tedesco ha approvato un finanziamento di 490 milioni di euro (565 milioni di dollari) per il programma.

La SADM aderirà anche all'European Sky Shield Initiative, uno sforzo multinazionale per coordinare le capacità di difesa aerea in tutta Europa in risposta alle crescenti minacce aeree esposte dall'invasione russa dell'Ucraina. Cosa ne pensi di questo missile?