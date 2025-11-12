Questo è il nuovo motore all'interno della prossima Ford Escort RS Boreham MK1

HQ

Come tutti sappiamo, la casa automobilistica britannica Boreham sta lavorando da diversi anni al loro prossimo restomod della Ford Escort RS (MK1) e ora, per festeggiare, ci è stato presentato il motore di nuova costruzione che metteranno in questo incredibile tributo al rally. Il motore stesso è un quattro cilindri da 325 cavalli che gira a 10.000 giri/min (!). Grazie al metallo stampato in 3D, peserà anche solo 85 chili, il che è quasi bizzarro. Questo tramite Top Gear.

Iain Muir, Boreham Motorworks: "Il Boreham TEN-K è il risultato di uno sforzo incessante da parte del nostro team di sviluppo del motore. Una dimostrazione di ciò che si può ottenere quando passione e precisione si uniscono. Con il motore attualmente installato nell'auto e abbinato all'asse posteriore completamente flottante completamente leggero e completamente leggero su misura, non vedo l'ora di vederlo acceso per il suo primo test.