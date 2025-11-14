Questo è il poligono Peugeot

HQ

Non è una novità che le case automobilistiche creino spesso concept car che sfoggiano volentieri per stuzzicare un po' il loro futuro di design. La francese Peugeot è l'ultima a mostrare il suo nuovo linguaggio di design sotto forma della concept car Polygon, attualmente disponibile anche in Fortnite. Se avete seguito la storia del design Peugeot, vedrete parti della 208 e della 206, oltre a un sacco di gorg futuristico, ovviamente.

Dal comunicato ufficiale:

"Con POLYGON CONCEPT, L'Hypersquare® di Peugeot diventa una realtà tangibile, consentendo ai conducenti di scoprire i vantaggi e il piacere di guida unico offerto da questa nuova tecnologia. Per oltre un secolo, gli automobilisti hanno guidato con il tradizionale volante circolare. Oggi, con Hypersquare®, PEUGEOT rompe gli schemi e reinventa completamente la ruota. Hypersquare® è più di una nuova forma: è un nuovo approccio ergonomico al PEUGEOT i-Cockpit® e un sistema di controllo completamente elettronico del veicolo.

È abbinato alla tecnologia di sterzo elettronico Steer-by-Wire: nessun collegamento meccanico tra lo sterzo e le ruote, solo un puro controllo elettronico. Questa tecnologia, collaudata nell'industria aerospaziale, sarà disponibile su un veicolo PEUGEOT di serie a partire dal 2027. Oltre al tradizionale servosterzo, il sistema innova regolando il rapporto di sterzata in base alla velocità. A basse velocità, per parcheggiare o girare, Hypersquare® consente manovre rapide e facili senza muovere le mani o fare più giri (con una rotazione massima di 170° in ogni direzione - per un totale di poco meno di una curva completa - rispetto a tre giri completi con una ruota tradizionale)".