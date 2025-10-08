Questo è il premio Nobel per la chimica per il 2025

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi per il loro lavoro pionieristico su strutture molecolari in grado di catturare e immagazzinare gas, estrarre acqua dall'aria e contribuire a ridurre le emissioni di carbonio. "Una piccola quantità di tale materiale può essere quasi come la borsa di Hermione in Harry Potter. Può immagazzinare enormi quantità di gas in un volume minuscolo", ha detto Olof Ramstrom, membro del Comitato Nobel per la Chimica. Grazie a ciò, la scoperta apre nuove strade per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico e la scarsità d'acqua. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!