Questo è il Premio Nobel per l'Economia per il 2025

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt sono stati insigniti del Premio Nobel per le Scienze Economiche 2025 per la loro ricerca rivoluzionaria su come l'innovazione guida la crescita economica a lungo termine. "I vincitori ci hanno insegnato che una crescita sostenuta non può essere data per scontata. La stagnazione economica, non la crescita, è stata la norma per la maggior parte della storia umana. Il loro lavoro dimostra che dobbiamo essere consapevoli e contrastare le minacce alla crescita continua", ha dichiarato l'ente che assegna il premio in un comunicato. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!