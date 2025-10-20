Questo è il primo passo di Simlabs, il DDX Torquesync

HQ

Per diversi anni, l'azienda olandese Simlab si è fatta un nome come produttore di impianti in alluminio forse più completi e qualitativamente convenienti nel mondo delle corse simulate, ma recentemente ha scelto di ampliare le proprie operazioni e ha iniziato a produrre leve del cambio, freni a mano, pedali e ora anche basi del volante a trasmissione diretta. La loro prima base si chiama DDX e uscirà a marzo del prossimo anno. Secondo gli stessi Simlöab, hanno costruito un servomotore con una sensibilità più elevata e più dettagli rispetto a tutti i concorrenti e con una coppia completa (orribile) di 39 Nm nel modello di punta (!) possiamo ovviamente facilmente aspettarci quantità mostruose di potenza per quello con bracci/assi davvero forti. Prezzi quindi? Il modello da 26 Nm costerà 1499 euro, mentre il 39 costerà 1999 euro. Roba costosa, per non dire altro.

Tecnologia brevettata TorqueSync

Traduce i comandi della forza di gioco in coppia del motore con latenza estremamente bassa e alta precisione. Preserva i micro-dettagli negli effetti FFB, migliora la stabilità durante gli eventi transitori e migliora il controllo dell'auto sul bordo.

Design ottimizzato del servomotore

I nostri servomotori sono unità di livello industriale, costruite a mano, con coppie di magneti armonizzati e nuclei dello statore avvolti distribuiti. Questa architettura elimina virtualmente l'ondulazione della coppia e offre la sensazione naturale e fluida delle nostre basi DDX TorqueSync

Tensione di esercizio interna 350 V

L'esecuzione del servo sul bus nativo da 350 V aumenta l'headroom di tensione e la velocità di variazione della corrente. Il motore risponde più velocemente agli input, il force feedback è più vivo e intenso e il controllo al limite e oltre migliora.

Velocità di risposta avanzata

Rispetto alle tipiche architetture a 48 V, il bus a 350 V offre una velocità di variazione della corrente più elevata nelle fasi del motore. L'aumento e la diminuzione più rapidi della corrente riducono il ritardo nella produzione di coppia, preservano i dettagli nei transitori bruschi e mantengono le forze stabili in presenza di carichi pesanti e in rapida evoluzione. In pratica, si avverte una sterzata più nitida, micro-dettagli più precisi sui cambi di superficie e recuperi più puliti quando la parte posteriore esce.

Passthrough dati USB

La nostra soluzione di passthrough dei dati è ampia e a prova di futuro, oltre che retrocompatibile con tutti i volanti USB. Il mozzo della ruota è dotato di un connettore USB che viene emesso direttamente attraverso il connettore USB 3.0 sul retro del dispositivo. Oltre al passthrough USB, ci sono cinque linee separate all'interno dello sgancio rapido. Uno fornisce una guida di alimentazione dedicata da 5 V a 2 A per ruote e mozzi ad estrazione più elevata. Le restanti quattro sono linee I/O assegnabili dall'utente che possono essere utilizzate per integrazioni come CAN bus o EtherCAN passthrough.