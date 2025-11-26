Questo è il Roman Space Telescope, il telescopio della NASA che potrebbe rivoluzionare lo studio delle stelle
"Sarebbe il più grande campione asterosesmico mai raccolto."
Il Nancy Grace Roman Space Telescope della NASA, previsto per il lancio tra l'autunno 2026 e maggio 2027, sta già sorprendendo gli scienziati con il suo potenziale. I ricercatori affermano che Roman potrebbe misurare onde sismiche sulle superfici di oltre 300.000 stelle giganti rosse, un dataset asteroseismico senza precedenti.
Roman presenta uno specchio di 8 piedi (2,4 metri), simile a quello di Hubble, ma con un campo visivo cento volte più ampio. Il suo Rigonfiamento Galattico nel Dominio del Tempo monitorerà milioni di stelle nel rigonfiamento centrale della Via Lattea, cercando principalmente esopianeti tramite microlente gravitazionale. Questa tecnica rileva l'illuminazione temporanea delle stelle di fondo causata dalla gravità degli oggetti in primo piano, come i pianeti.
Oltre a trovare i pianeti, Roman cattura le oscillazioni stellari, pulsazioni sottili nella superficie di una stella causate da moto convettivo e oscillatorio interno. Queste vibrazioni permettono agli astronomi di determinare le masse, le dimensioni e le età delle stelle, fornendo informazioni fondamentali sui pianeti che ospitano.
Trevor Weiss della California State University di Long Beach afferma: "con i dati asteroseismici potremo ottenere molte informazioni sulle stelle ospiti degli esopianeti e questo ci darà molte informazioni sugli esopianeti stessi."
Si prevede che Roman rilevi oscillazioni in oltre 300.000 giganti rosse, forse fino a 648.000, grazie alla sua cadenza di osservazione di 12 minuti su centinaia di milioni di stelle. "Sarebbe il più grande campione asterosesmico mai raccolto," aggiunge Weiss.
Studiando queste stelle, gli astronomi otterranno indizi sul futuro dei sistemi planetari, incluso ciò che potrebbe accadere ai pianeti quando le loro stelle si espandono in giganti rosse. Nel nostro sistema solare, Mercurio, Venere e probabilmente la Terra non sopravviveranno. Osservare pianeti più lontani dalle giganti rosse potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere le soglie di sopravvivenza di altri sistemi.
Marc Pinsonneault della Ohio State University sottolinea un altro vantaggio: "Roman aprirà una finestra completamente diversa sulle popolazioni stellari nel centro della Via Lattea. Sono pronto a essere sorpreso."
La valutazione completa delle capacità asteroseismiche di Roman è stata pubblicata su The Astrophysical Journal.