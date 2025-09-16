Questo è il videogioco che viene coinvolto nell'indagine sull'assassinio di Charlie Kirk

HQ

L'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk si è rapidamente spostato oltre il discorso politico e nelle profondità della cultura di Internet. Mentre gli investigatori ricostruiscono gli eventi che circondano la sua uccisione, è emerso un dettaglio: il sospetto avrebbe inciso riferimenti a meme, canzoni e persino videogiochi su bossoli di proiettili recuperati sulla scena. Da allora quelle incisioni sono diventate fondamentali per la comprensione da parte del pubblico di quanto profondamente il crimine appaia radicato nelle sottoculture online.

Charlie Kirk, 31 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un evento nel campus della Utah Valley University di Orem, nello Utah. Le autorità dicono che il tiratore, il 22enne Tyler James Robinson, ha sparato un solo colpo da un tetto usando un fucile a otturatore scorrevole ad alta potenza. Mentre l'atto in sé è stato devastante, gran parte della discussione si è ora concentrata sui segni criptici lasciati alle spalle.

Un involucro riportava la frase "Notices bulge OwO what's this?" Un meme legato alla cultura del gioco di ruolo furry e spesso usato sia in modo beffardo che ironico all'interno delle comunità online. Un altro ha letto "If you read this, you are gay, LMAO,", una frase che gli analisti della cultura di Internet descrivono come standard: "edgelord speak." Ancora presentava le parole "O Bella Ciao, Bella Ciao,", un testo di un inno antifascista italiano che è stato riproposto come melodia di battaglia in alcuni circoli di gioco di Twitch e Discord.

Ma l'iscrizione più notevole, secondo le forze dell'ordine, portava una sequenza di frecce: ↑ → ↓ ↓ ↓. Questa combinazione sembra essere un cenno diretto a Helldivers 2, uno sparatutto cooperativo in cui i giocatori utilizzano i codici dei pulsanti per attivare azioni di supporto. Nello specifico, la sequenza corrisponde al richiamo di una bomba da 500 kg, un riferimento inconfondibile per chiunque abbia familiarità con il gioco.

Per investigatori e analisti, il codice della freccia ha evidenziato un chiaro legame tra la cultura del tiro e quella del gioco. Helldivers 2 si è costruito una reputazione come un gioco intriso di satira militarista, in cui il lavoro di squadra, il sacrificio e la violenza caotica fanno parte dell'esperienza. All'interno della sua base di giocatori, quei codici di comando sono immediatamente riconoscibili.

Non è la prima volta che i videogiochi vengono trascinati nella violenza del mondo reale, non necessariamente come cause, ma come marcatori culturali. DalleCall of Duty battute vocali trasformate in battute su TikTok allo slangAmong Us che permea il discorso politico, il confine tra intrattenimento digitale e vita pubblica è stato a lungo poroso. Ciò che rende questo caso agghiacciante è il modo in cui un atto violento è stato deliberatamente bollato con riferimenti provenienti da quello spazio.

L'ironia è che lo stesso Kirk è salito alla ribalta per il fatto di essere, per molti versi, "estremamente online". Come fondatore di Turning Point USA, ha imparato l'arte delle clip virali, dei suoni dei social media e degli scontri tra college e campus confezionati per YouTube e TikTok. È diventato l'equivalente dell'era digitale di Rush Limbaugh, controverso, polarizzante e onnipresente per un pubblico più giovane che consuma la politica principalmente attraverso gli schermi.

Quel parallelo con il suo presunto assassino non è passato inosservato. Entrambi gli uomini operavano all'interno di ecosistemi modellati da meme, stream e contenuti guidati da algoritmi, anche se da angolazioni ideologiche opposte. La sovrapposizione sottolinea come la cultura nativa di Internet sia diventata inseparabile sia dalla politica che dalla tragedia.

Mentre i dettagli continuano ad emergere, l'inclusione di riferimenti al gioco nell'assassinio di Kirk solleva interrogativi su come l'umorismo online e i simboli dell'intrattenimento vengano riappropriati. Per molti giocatori, i codici freccia di Helldivers 2 sono semplicemente una meccanica cooperativa. Per gli altri ora, saranno ricordati come parte di un atto violento nel mondo reale.

Il dibattito non è sul fatto che i videogiochi causino violenza (una teoria ampiamente sfatata) ma su come servano come linguaggio culturale. In questo caso, quel linguaggio è stato usato per trasformare un omicidio politico in uno spettacolo intriso di immagini di giochi e meme.