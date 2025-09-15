Questo finlandese è stato il cecchino più letale della Guerra d'Inverno, abbattendo oltre 500 sovietici... Ora, la sua storia è un bestseller

HQ

Simo Häyhä, ricordata come la "Morte Bianca", è riemersa sotto i riflettori culturali grazie a un nuovo romanzo che è diventato un fenomeno letterario in Europa. Un tempo pastore della campagna finlandese, l'impareggiabile precisione di Häyhä nella Guerra d'Inverno lo trasformò in una figura temuta e venerata, a cui si attribuiscono centinaia di uccisioni confermate contro le truppe sovietiche. Gravemente ferito in combattimento e lasciato con cicatrici che non si sono mai rimarginate, è poi tornato a una vita tranquilla lontano dal campo di battaglia. Oggi, l'autore francese Olivier Norek fa rivivere la sua storia in The Winter Warriors, un libro che fonde l'accuratezza storica con una narrazione vivida e si è già assicurato un posto nelle liste dei bestseller, con un adattamento cinematografico ora in fase di sviluppo. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!