Questo Natale, Babbo Natale ha nuovi aiutanti: la NATO si schiera in Lapponia per un possibile attacco russo

Nella città autoproclamata di Babbo Natale, dove le slitte delle renne attraversano foreste innevate e i bambini fanno la fila per intravedere il joulupukki stesso (che in finlandese significa Babbo Natale), una presenza inaspettata sta rimodellando il paesaggio normalmente festoso: i soldati della NATO.

In questa stagione natalizia, il consueto afflusso di vacanzieri a Rovaniemi viene raccolto da migliaia di truppe internazionali che ruotano nella città più a nord della Finlandia per esercitazioni militari su larga scala, in mezzo all'aumento delle tensioni con la Russia. La vicina area di addestramento di Rovajärvi (la più grande dell'Europa occidentale) sta ora organizzando esercitazioni consecutive per preparare il personale alleato alla possibilità di conflitto sul confine NATO-Russia più lungo del continente.

I turisti si trovano di fronte a una nuova realtà

I visitatori che si aspettano solo l'allegria natalizia trovano l'idillio artico spuntato dal suono di aerei che volano a bassa quota e colonne di veicoli militari.

"Non ne sapevamo nulla", dice Donna Coyle dalla Scozia (tramite The Guardian), descrivendo la sorpresa di sentire aerei militari che rimbombavano sopra la testa durante un safari con le renne con la sua giovane figlia, Lyla.

Hannah Schlicker, in visita da Stoccarda, dice che anche nella città natale di Babbo Natale, la guerra in Europa sembra ineludibile. "Non puoi nasconderti da esso," dice. "Questa mattina, durante un tour sulle renne, abbiamo visto aerei militari girare intorno... In realtà fa paura pensare a quanto siamo vicini [alla Russia]."

Perfino Santa Park (la "caverna sotterranea" dove le famiglie incontrano Babbo Natale e i suoi elfi) serve a ricordare la situazione geopolitica: l'attrazione festosa funge anche da rifugio antiaereo cittadino.

Una frontiera strategica artica

A soli 55 miglia dalla Russia, la Lapponia è diventata centrale nella postura di sicurezza finlandese in rapida evoluzione da quando è entrata nella NATO nel 2023. Rovaniemi dovrebbe ospitare elementi del nuovo gruppo da battaglia delle Forze Terrestri Avanzate dell'alleanza, guidato dalla Svezia e destinato a scoraggiare aggressioni lungo la frontiera orientale.

Durante la Lapland Steel 25, quasi 1.000 soldati provenienti da Finlandia, Svezia e Regno Unito combatterono tra neve profonda, foreste e temperature sotto zero, esercitandosi in manovre per carri armati, operazioni con elicotteri e abilità di guerra artica. Seguì il Northern Strike 225, che riunì più di 2.000 soldati finlandesi e polacchi.

"Ci stiamo preparando al peggio", dice Alva Stormark, un diciannovenne svedese conducente di carri armati. "C'è una guerra in Europa, e siamo vicini ai russi."

Il colonnello Marko Kivelä, comandante della Brigata Jaeger finlandese, descrive la Lapponia come una regione di "estrema importanza strategica", indicando l'esteso rafforzamento militare russo sulla penisola di Kola, inclusa la più alta concentrazione mondiale di armi nucleari.

"La Russia sta cambiando postura," dice, avvertendo che Mosca sta preparando nuove infrastrutture e strutture di comando per le forze che dovrebbero tornare al confine finlandese una volta terminata la guerra in Ucraina. "Ci sarà una forza russa più formidabile oltre il nostro confine."

Addestramento per un conflitto che nessuno vuole

Per molti coscritti finlandesi, il dovere sembra sia ordinario che storico. Il servizio militare è obbligatorio per la maggior parte degli uomini finlandesi, e volontari come la ventitreenne Rebekka Bruun affermano che le crescenti tensioni hanno solo rafforzato il loro senso di scopo.

"È estenuante," dice Bruun, descrivendo marce che portano quasi metà del suo peso. "Ma non rimpiango di essermi unito. Ci siamo allenati bene. Quindi non sono nervoso."

La coscritta Joona Lahtelin, 20 anni, condivide questo sentimento. "Qualcuno deve farlo," dice. "Non è un grande passo arruolarsi davvero nell'esercito quando arriva il tempo di guerra."

Alleati nordici si chiudono

Il peso strategico della regione ha inoltre approfondito la cooperazione in materia di difesa tra i paesi nordici. A Rovaniemi, la scorsa settimana, alti funzionari militari di Finlandia, Svezia e Norvegia si sono incontrati per portare avanti i piani per l'istituzione delle Forze Avanzate di Terra finlandesi.

Il generale di brigata Michael Carlén dell'esercito svedese afferma che il gruppo di battaglia artico rafforzerà il fianco orientale della NATO dimostrando prontezza in alcuni dei terreni più impegnativi dell'alleanza. "La violenza con la Russia deve essere evitata dimostrando la nostra capacità", afferma.

Il 1° dicembre, il Primo Ministro finlandese Petteri Orpo e il suo omologo svedese, Ulf Kristersson, si sono impegnati a intensificare la pianificazione congiunta della difesa e la preparazione civile.

Un Natale come nessun altro

Di ritorno al Villaggio di Babbo Natale, fiocchi di neve cadono sulle famiglie avvolte in abiti invernali, in fila per sussurrare i loro auguri a Babbo Natale. A pochi chilometri di distanza, il rombo delle corazzate e il fruscio delle pale dell'elicottero riecheggiano sul paesaggio ghiacciato.

In Rovaniemi, la magia natalizia brilla ancora. Ma quest'anno condivide il palco con un chiaro promemoria: anche ai vertici del mondo, la nuova guerra fredda europea sembra davvero molto vicina.