Questo nuovo monitor PlayStation include una base di ricarica per controller DualSense

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Sony Interactive Entertainment ha annunciato un nuovo monitor da gaming PlayStation da 27", dotato di un gancio di ricarica integrato per controller DualSense. È un gancio di ricarica integrato per i controller DualSense e DualSense Edge, che permette ai giocatori di caricare direttamente i gamepad dal monitor. Il monitor sarà lanciato il 27 agosto 2026... negli Stati Uniti e in Giappone per 349,99 dollari USD, come riportato da Dexerto.

L'idea dietro questo nuovo display è che si rivolga a giocatori che preferiscono spazi di gioco compatti e personali. Il monitor da gaming da 27" è dotato degli altoparlanti wireless Pulse Elevate. Entrambi i prodotti sono stati sviluppati specificamente per PS5 e PS5 Pro.

Il monitor è dotato di un display QHD IPS con risoluzione 1440p, supporto HDR con mappatura automatica dei toni su console PS5 e supporto per frequenza di aggiornamento variabile. Funziona fino a 120 Hz su PS5 e PS5 Pro, e fino a 240 Hz su dispositivi compatibili PC e Mac.

Il PlayStation Gaming Monitor supporta il montaggio VESA e include molteplici opzioni di connettività, ovvero due porte HDMI 2.1 e un ingresso DisplayPort 1.4, due porte USB Type-A e una porta USB Type-C e, infine, altoparlanti stereo integrati con uscita audio da 3,5mm.